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Katar'dan flaş Türkiye açıklaması... Gözaltına alındılar!

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Katar'dan flaş Türkiye açıklaması... Gözaltına alındılar!
Katar Başsavcılığı, Mayıs ayında Katar haber ajansına sanal saldırı düzenlediği gerekçesiyle Türkiye'de 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan kişilerin düzenlediği sanal saldırıların Katar krizinin çıkmasına etki eden faktörler arasında yer aldığı biliniyor. 

Reuters'ın haberine göre, Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri, Mayıs ayında Katar haber ajansının hacklenmesiyle ilgili beş şüphelinin Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı.

"SORGUYA ÇEKİLDİLER" 

Marri'nin yaptığı açıklamada şüphelilerin sorguya çekildiklerini belirtirken nereli oldukları ve diğer ayrıntılarını paylaşmadı. Başsavcı, "Türkiye'deki arkadaşlarımız kısa süre önce bize cevap verdi. Beş kişi gözaltına alındı ve soruşturma altına alındı. Katar savcıları, bu davayı takip etmek için Türk makamlarıyla birlikte çalışıyorlar." dedi.

KRİTİK SİBER SALDIRIYLA SUÇLANIYORLAR

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise QNA’in hacker’ların saldırısına uğradığı ve paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs’taki basın toplantısında, medya üzerinden ülkelerini hedef alan bir kampanya bulunduğunu belirterek, “Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar’ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

 

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