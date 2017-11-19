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Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı: Kömüre yüzde 35 zam geldi

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Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı: Kömüre yüzde 35 zam geldi
Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini söyledi.

Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kentte doğalgaz kullanımının artması ile beraber kendi pazarlarında da daralma olduğunu belirtip "İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor" dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini kaydeden Tiryakioğlu, şunları söyledi: "Satışlarımızda yavaş yavaş artış var. Yıllık genel görünüme bakacak olursak her sene yüzde 20 oranında pazarımız daralıyor. Vatandaşlar doğalgaza geçiyorlar. İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor.

Geçen sene 600-650 TL'den sattığımız kömür bu sene 850 TL oldu. Rusya'nın Çin'e olan bağlantısından kaynaklandığını öğrendik. Kömür, yüzde 35 civarında zamlandı. Vatandaşlarımız kömür ihtiyaçlarını 6. Aydan sonra giderirlerse menfaatlerine olur. Talep çoğaldığı zaman ithalatçı firmalar zam yapıyorlar. Eğer 6. ayda alırlarsa en azından bundan etkilenmezler."

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