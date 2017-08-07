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Katliam gibi kaza

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Katliam gibi kaza
Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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