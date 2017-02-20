Katliam gibi kaza: 6 Ölü!

Iğdır-Aralık karayolu üzerinde iki otobüs çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin de yaralandı.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Aralık İlçesi ile Dilucu Sınır Kapısı arasındaki karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsünün sis ve hatalı sollama yüzünden karşılıklı olarak çarpıştığını açıkladı.

Olay yerine giden Vali Alpman, "İlk bilgilere göre, 5 ölü 15 yaralı vardı. 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Sayı 6 ölü ve 16 yaralıya çıktı. Otobüsler birbirine girmiş" diye konuştu.