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Katliamdan saatler önce yazmış...

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Katliamdan saatler önce yazmış...
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki terör saldırısından saatler Woo George isimli sahte bir hesaptan "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde 2 mesaj yazıldığı ortaya çıktı. Hesabın daha sonra kapatıldığı da tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre, aynı isim ve fotoğrafla açılan bir başka hesapta hâlâ hala kullanımda. Bu hesabın kapağında ise "Tiger's of İslam" yazılı, ellerinde silahlar olan üniformalı ve sakallı militanların yer aldığı bir profil fotoğrafı yer alıyor. Profil fotoğrafı ise yine aynı; Saçları kazılı, dilini çıkartarak ekrana bakan alaycı yüz bir ifadesi yer alıyor.

Mesajların içeriği kadar, mesaj sahibinin profili, bu profilde katliamdan sonra yapılan değişiklikler dikkatli gözlerden kaçmadı. 'Woo George' ismini kullanan kişi art arda 2 mesaj paylaştı. Paylaşımın yapıldığı dakikalar yeni yılın ilk dakikalarıydı ve saldırgan henüz ortaya çıkmamıştı. O paylaşımların ilkinde "Sizi istiyorummm" diye yazdı kullanıcı. Yeni yıl mesajlarına ayrılan sayfadaki en sıradaşı paylaşımdı. Aynı kullanıcı ikinci paylaşımını da hemen sonrasında yaptı. Bu kez ""Dövüşe 5 kalaa" diye yazdı.

KATLİAMI BİLİYOR MUYDU?

O dakikalarda Reina'nın sayfasını kullananların dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamın gerçekleşmesinden sonra hem mevcut kullanıcıların hem de başsağlığı paylaşımı için sayfaya girenler tarafından "anlamlı" ve çok şüpheli bulundu. Dil çıkartan, alaycı bir yüzün profil fotoğrafı olarak seçildiği hesabın ayrıntıları ve hareketliliğine bakıldığında ortaya çok daha şüpheli bir durum çıktı. Açılış zamanına bakıldığında sırf bu paylaşımların yapılması için açıldığı anlaşılan hesap kısa süre sonra da silindi. Ancak tuhaflık bununla sınırla kalmadı.

Silinen hesapta kullanılan fotoğraf ve aynı isimle açılan bir başka hesap daha var platformda. Kapak fotoğrafında üniformalı, hepsi sakallı ve silahlı kişilerin olduğu bu hesaptaki fotoğraf ve kullanıcı adı aynı. Fotoğrafın üstünde "Tigers of İslam" (İslamın Kaplanları) yazıyor. Bütün bunlar Reina katliamıyla ilgili olarak koskoca bir soruyu ortaya koyuyor; Bu iki hesabı kullanan kişi ya da kişiler katliamı, planlamasını, nasıl ve ne zaman yapılacağını çok önceden biliyor muydu ? Paylaşımlar bu yüzden mi yapıldı ?

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