Kavga ortamı da "görev" gereği mi?

Liderliğin temel işlevi, insanların belirli bir ortak hedefe ulaşmak için çalışmasını sağlamaktır. Fakat Prof. Dr. Hüseyin Başlıgil diyor ki, "Liderlik pekalâ insanların, ortak hedefe ulaşmasını engellemek için de kullanılabilir" diyor!

Meselâ bir "parti" düşünün ki, başarısız seçim sonuçlarından sonra "Biz iktidar olmak için kurulmuş bir parti değiliz." desin!

Yine "başka bir parti" düşünün ki, karar organları yüzde 70 oranında "hayır" dediği halde, liderleri "evet" kararını açıklayabilsin!

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Yıllar önce röportaj için MHP Genel Merkezi'nde bulunduğum bir sırada tanıştığım Turgay Tüfekçioğlu, partide oluşturulan yapının sağlıklı olmadığını, genel sekreterliğe atanan Nursafa Pandar ile genel başkanın birbirlerini daha önce hiç tanımadığını anlatmıştı.

Tüfekçioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben yazdığı yazıda Türk kültürüne hizmet etmiş ve şimdi aramızda olmayan ama bir ikisinin cenazesine katılmak dışında 20 yıldır hiçbir şekilde sahip çıkılmayan isimleri sıralıyor:

"İsmet Tümtürk, Pertev Naili Boratav, Ebulfez Elçibey, Ahmet Kabaklı, Sabiha Gökçen, Osman Nedim Tuna, Muzaffer Özdağ, Fahrettin Kırzıoğlu, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Mehmet Gül, Cengiz Aytmatov, Bahtiyar Vahapzade, Durmuş Hocaoğlu, M. Rıza Bekin, Reha Oğuz Türkkan, Refet Körüklü, Gökhan Evliyaoğlu, Kaşif Kozinoğlu, Necdet Sevinç, Turan Yazgan, Sami Yavrucuk, Rauf Denktaş, Altan Deliorman, Oktay Aslanapa, Ali Güngör, Cevat Heyet, Kazım Mirşan, Selahi Diker, Muzaffer Tekin, Oktay Sinanoğlu, Servet Kabaklı, Altemur Kılıç, Erk Yurtsever ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu..."

Tüfekçioğlu yaşayanlardan da isimler veriyor:

"Orhan Türkdoğan, Mustafa Kafalı, Sevgi Kafalı, Muhittin Nalbantoğlu, Olcas Süleymanov, Agâh Oktay Güner, Yümni Sezen, Tuncer Gülensoy, Nursultan Nazarbayev, Sadi Somuncuoğlu, Mustafa Kırımoğlu, Ahmet Bican Ercilasun, Namık Kemal Zeybek, Nefi Demirci, İskender Öksüz, Yakan Cumalıoğlu, Suphi Saatçi, Enis Öksüz, Haluk Çay, Sabir Rüstemhanlı, Tenzile Rüstemhanlı, Osman Fikri Sertkaya, Feridun Agasıoğlu, Ozan Arif, Yaşar Okuyan, Süleyman Ünsal, Şevket Bülent Yahnici, Efendi Barutçu, Zeki Saral, İbrahim Okur, Sevgi Erenerol, Esat Kabaklı, Mustafa Erkal, Süleyman Sazak, Metin Kaplan, Arslan Bulut, Ahmet Buran, Ahmet Taşağıl, Sadettin Yağmur Gömeç, Aygün Attar, İlham Tohti, Sevil Nuriyeva, Ganire Paşayeva."

Tüfekçioğlu soruyor: "20 yıldır bu insanlar ve bu isimler gibi yüzlercesi neden uzak tutulmakta, neden hiçbir şekilde kendilerinden faydalanılmamaktadır?

Yine Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'dan hangisinin genel başkan olacağına karar verecek olan tek irade ülkücü harekettir. Neden kurultayı toplamıyorsunuz?

Ayrıca Ülkü Ocakları'nın 10 eski genel başkanı, Atila Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk, 'Türk milleti, egemenliğine sahip çıkmak için hayır demelidir! Şimdi hayır demezsek bir daha hiç diyemeyebiliriz" diyorlar...

Ocak Başkanlarının sesi Balgat'tan duyulmuyor mu?"

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Bahçeli ise genel başkan adaylarına yönelik saldırıları küçümser gibi konuşuyor ama saldırganları değil adayları uyarıyor! Bahçeli, Meral Akşener ile Ümit Özdağ'dan sonra İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ı da ihraç ettirirken takip edilen gerginleştirme politikası ile ilgili objektif bir değerlendirme CHP'li Umut Oran'dan geldi:

"Tek adamlığı savunamayan AKP elitleri ve yardımcıları Bahçeli, dünyanın dört bir yanındaki baskıcı odaklar gibi siyasetin seviyesini düşürerek tartışma ortamını kavga ortamına dönüştürme çabasına girişmişlerdir. AKP'nin ve Bahçeli'nin oyununa gelinmemelidir!"

Görev, "engelleyici liderlik" olunca, her yol mübah görülüyor anlaşılan!