Kaya: Darbe başlangıcı Ocak 2014'tür!

KRT'de Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" programına konuşan MHP'nin 'hayır' diyen Milletvekili Atila Kaya, 17-25 Aralık operasyonundan bir ay sonra Ocak 2014'de çıkarılan bir kanunla FETÖ'cü darbecilerin terfi ettirildiğini söyledi.

Katıldığı televizyon programında neden 'hayır' dediklerini anlatan Atila Kaya, "21. yüzyılda, insanlığın geçmişte acı tecrübeler sonucunda terketmiş olduğu bir anlayışı Türk milletine reva görmeye itiraz ettiğim için hayır diyorum. Anayasacılığın 200 yılı aşan bir tarihi var. Bunun temelinde de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. İnsanlık kuvvetlerin tek elde toplandığı bir süreçten kuvvetlerin ayrıldığı ve birbirini dengelediği, denetlediği bir sürece doğru giderken çok büyük bedeller ödemiştir. Yani egemenliği tek bir kişiden alıp millete verme süreci içerisinde insanlık çok büyük bedeller ödemiştir. Şimdi yeniden bu kadar bedele rağmen, 21. yüzyılda getirip, bundan 200 sene önce terkedilen bir anlayışı Türk milletine reva görmeye itiraz ediyoruz. Bütün kuvvetleri tek bir elde toplamaya itiraz ediyoruz" dedi.



Atila Kaya, FETÖ ile devlete değil, Ak Parti'ye tehdit oluşturduğu için mücadele edildiğini söyledi ve Ocak 2014'de çıkarılan bir kanuna dikkat çekti. Kaya şöyle konuştu:



"FETÖ devlet için tehdit olduğunda değil, AKP için tehdit olduğunda bu iktidar harekete geçmiştir"



"FETÖ dediğiniz yapıyla, onun devletin bütün kurumlarını tahrip ederken kol kola olanlar kimler. Genelkurmay Başkanı tutuklanıp hapse atılırken, kozmik odalara girilirken, sevinç çığlıkları atanlar bu iktidar ve onların mensupları değil miydi? FETÖ dediğiniz örgütlenme devlet için tehdit olduğunda değil, AKP için tehdit olduğunda bu iktidar harekete geçmiştir. Devletin çıkarlarını, milletin çıkarlarını önceleyen değil, ne zaman kendisine yöneldiğini görmüş o zaman harekete geçmiş. Geç kalmış olmasının sebebi de odur. 17-25 Aralık'tan sonra TBMM'de çıkardıkları kanun var. 2014'ün Ocak ayında çıkarıldı. Diyorlar ya ölçümüz 17-25 Aralık diye. Alın size 2014'ün Ocak ayında çıkarmışsınız, orada terfi edenler, bir kısmını emekliliği özendiren bir takım maddeler var, emekli edilenlerden boşalan kadrolara FETÖ'cüler Yüksek Askeri Şura'da hemen terfi etmişler ve general olanların hemen hemen yüzde 90'ı 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunmuş. Deniliyor ya FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün siyasi ayağını işte ara. Sana bir somut bir kanıt. Niye bu teklif o zaman getirilmiş ve orada kanunla önü açılıp terfi edenlerin 15 Temmuz'daki rolleri nedir. Bunu Ankara'da hazırlanan çatı iddianamesi söylüyor, savcılık bunu tespit etmiş."