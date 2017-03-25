Kaya: Dün mandaya 'Hayır' diyen Sivas, bugün tek adama 'Hayır' diyor!

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları ‘Hayır’ çalışmalarını Sivas’ta sürdürdü. Önceki gün kente gelerek ziyaretlerde bulunan başkanlar, bugün Sivaslılar ile buluştu.

“Ülkücü Tavır Hayır” sloganıyla yeni Anayasa değişikliğine karşı çalışmalarını sürdüren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarının son durağı Sivas’tı.

Etkinlikten bir gün önce kente gelen başkanlar, Sivas Kongresi’nin yapıldığı tarihi bina önünde hatıra pozu verdiler.

“Dün manda himayeye Hayır diyen Sivas, bugün tek adamlığa Hayır diyor” ifadelerini kullanan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, “Millet Egemenliği mücadelesinin temelinde Sivas'ın harcı var; Hayır! seslerinin gür çıkması bundandır. Sivas'ın Cumhuriyet'in kazanımlarından vazgeçmeye hiç niyeti yok! Tek Adam rejimine ve Parti Devleti'ne HAYIR! diyecek” diye konuştu.