Kaya: "PKK evet çıksın diye hayır diyor!"

Saadet Partisi GİK üyesi Kaya, PKK'nın evet için çalıştığını söyleyen Kaya, "PKK, hayır diyorki evet kazansın. PKK evet dese hayır artacak" diye konuştu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın, "Haber Merkezi" isimli programına konuk olan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mustafa Kaya, hayır diyenleri terör örgütleri ile hareket etmekle suçlayan yaklaşımın toplumu böldüğünü söyledi.

PKK EVET OYLARINI ARTTIRMAK İÇİN 'HAYIR' DİYOR

Kaya programda PKK'nın evet oylarını artırmak için hayır dediğini ileri sürerek ilginç açıklamalarda bulundu. Kaya, "PKK'nın da hayır dediğine ihtimal vermiyorum. Evet mi deseydi. Evet dese evet taraftarları net bir şekilde bu olayın fotoğrafını görmüş olmaz mı? Hayır diyorki evet kazansın. Parlamenter sistem mi, yoksa başkanlık sistemi mi eyalet mantığına daha yakın. Başkanlık sistemi çıktığı vakit artık tartışmalar ona göre şekillenebilir. PKK hayır diyor, değil. PKK tersten evet diyor, hayır diyerek ülke içindeki evet taraftarlarına haklı bir gerekçe sunuyor, bak ben evet dersem evet vermeyeceksiniz, ben hayır diyorum ki siz evet verin diyor. Tersten bir kampanya desteği sağlayarak evet çıkmasına çalışıyor. PKK evet dese hayır artacak" şeklinde ifadeler kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ 1 MART TEZKERESİNİN İNTİKAMI

Cumhurbaşkanlığı sistemini 1 Mart tezkeresinin intikamı olarak değerlendiren Saadet Partili Kaya, tek kişiye verilecek olan yetkilerle arada 1 Mart tezkeresine onay vermeyen Meclis olmadan Ortadoğu'nun tek kişi eliyle şekillendirileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı sistemini 1 Mart 2003 tezkeresinin intikamı olarak düşünüyorum. 1 Mart 2003 tezkeresinde o dönemin iktidarı her türlü girişimde bulundu. Hatırlayın, Amerikan askerleri geldi Mersin'de, İskenderun'da araziler kiraladı, karar çıksaydı doğrudan Kuzey Irak'a doğru harekete geçeceklerdi. Parlamentodan hayır kararı çıkınca geri gittiler. Çuval hadisenin arka planında tezkereye hayır kararı yok mu? Ergenekon meselelerinde o gün 1 Mart tezkeresine çıkmasını temin etmediği için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni cezalandırma yok mu? Bu da parlamentoyu cezalandırmaktır. Artık tek kişi üzerinden, tek kişi ile beraber süreci yürütecekler. Yasamanın, yargının tek kişide yoğunlaştığı tarzdaki bu yetkiler ile batı dünyası ve Amerikası, Ortadoğu'yu şekillendirirken arada parlamento olmadan tutar, istediğini rahatlıkla tek kişiyi ikna ederek alabilir."