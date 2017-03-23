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Kaya: "PKK evet çıksın diye hayır diyor, hayır dese evet çıkacak"

Kaya: "PKK evet çıksın diye hayır diyor, hayır dese evet çıkacak"
Saadet Partisi GİK üyesi Kaya, PKK'nın evet için çalıştığını söyleyen Kaya, "PKK, hayır diyorki evet kazansın. PKK evet dese hayır artacak" diye konuştu.
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