Kaya'dan 'kadın programlarına' eleştiri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "TRTVİZYON" dergisine değerlendirmede bulundu, "Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz.'' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın kuşağı programlarına yönelik, "Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz. Klişeler, yapay örnekler adeta medya organlarını ele geçirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Televizyon kanallarında yayınlanan evlililik programlarını da içerisinde barındıran kadın kuşağı programlarına ilişkin de Kaya, medyada kadının klişe rollerle temsil edilmesi, şiddet içeren, küçültücü kadın imajına sıkça yer verilmesi gibi problemler yaşandığına dikkati çekti. Kaya, söz konusu programlara yönelik şunları belirtti: "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği medyada yeniden üretiliyor, toplumda mevcut cinsiyet ayrımcılığı adeta körükleniyor. Kadın ve medya ilişkisinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ele alınması ihtiyacı ortada. Medya ve kadın konusundaki sorunlu alanları belirlemeye, bunların çözümüne ilişkin stratejiler ortaya koymaya çalışıyoruz.

Klişeler, yapay örnekler adeta medya organlarını ele geçirmiş durumda. Bu durum ülkemize özgü de değil, kadının medyada görmezden gelinmesi, eksik temsili ya da kadına belirli roller sunulması küresel bir sorun olarak da varlığını sürdürüyor. Bu bakımdan kültür ve maneviyat dünyamızın değerlerini içeren TRT yapımlarını çok kıymetli buluyorum. Kadının aile içinde, iş yaşamında ve sosyal alanlarda hem olduğu gibi hem de olması gerektiği gibi temsil edildiği yapımların artması çok önemli."