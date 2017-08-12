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Kayıp Mehmetçik ayağında zincirli şekilde ölü bulundu

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Kayıp Mehmetçik ayağında zincirli şekilde ölü bulundu
Siirt'te bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve dün akşamdan bu yana kayıp olduğu için aranan askerin cesedi ayaklarından zincirli halde, su deposunda bulundu.

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Doğu Kışla Taburunda vatani görevini yapan ve dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi sabah saatlerinde su deposunun içinde bulundu.

Olayın savcılığa haber verilmesiyle yapılan araştırmada, ayaklarına zincir bağlı olduğu belirtilen askerin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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