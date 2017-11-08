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Kayısı ağaçları renk cümbüşüyle ilgi çekiyor

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Kayısı ağaçları renk cümbüşüyle ilgi çekiyor
"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da, sonbaharla birlikte kayısı ağaçlarındaki renkler güzel görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonunun bulunduğu Malatya'da sonbaharın renklerini taşıyan ağaçlar, eşsiz güzellikte görüntüler ortaya çıkarıyor.

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Kayısı ağaçları sonbaharla yeşilden sarıya dönerken tabloları aratmayan manzaralara sahne oluyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak da anılan Malatya'da üretilen kayısılar, hem lezzetleri hem kaliteleri hem de büyüklükleri bakımından öncelikle tercih edilirken, üretimin büyük çoğunluğu birçok ülkede ağızları tatlandırıyor.

Hava koşullarının uygun olması dolayısıyla ağaçlardaki budama işlemlerini bitiren üreticiler, kış aylarında son ilaçlama işlemini yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak.

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