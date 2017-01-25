Bugünkü YENİÇAĞ »

Kaymakam yurtdışına kaçarken yakalandı

»
Kaymakam yurtdışına kaçarken yakalandı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerek yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin mülkiye yapılanması 99, 100 ve 101. dönem kaymakamlar ile 102. dönem kaymakam adaylarına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. 99. dönem kaymakamlardan 16 gözaltı kararı alınırken 3 kaymakam soruşturma kapsamında tutuklandı. 35 kaymakam hakkında işlem yapılırken, bu kapsamda hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerken gözaltına alındığı öğrenildi. İtirafçı olan kaymakamın avukatının müvekkilinin savunmasında yurt dışındaki hamile olan eşinin yanına doğum yapacağı için gittiğini, kaçamadığını söylediği kaydedildi.

Öte yandan itirafçı olanların verdiği ifadeler FETÖ Lideri Fethullah Gülen hakkında çarpıcı bilgileri de ortaya çıkartılıyor. Yürütülen soruşturmada itirafçıların ulaklar ve televizyon yayınları üzerinden FETÖ Lideri Gülen’den nasıl talimat aldıklarını anlattı. Ayrıca örgütün MEB yapılanmasına yönelik soruşturmada Türkiye Aktif Eğitim Sendikası imamı K. G. ve Kırşehir il ablası Z.A. tutuklanırken, Tokat il ablası İ.B. ile Samsun il ablasının itirafçı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan 2 SGK müfettişinin de itirafçı olduğu kaydedildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam yurtdışına kaçarken yakalandıKaymakam yurtdışına kaçarken yakalandıHDP'li vekile gözaltıHDP'li vekile gözaltıErdoğan'dan referandum açıklamasıErdoğan'dan referandum açıklaması"KHK'larla ekonomik düzenleme neyin nesi""KHK'larla ekonomik düzenleme neyin nesi"Taksimetreler 3 kat daha fazla yazıyorTaksimetreler 3 kat daha fazla yazıyor52 Yargıtay mensubu için yakalama kararı52 Yargıtay mensubu için yakalama kararıMahkemeden Kışanak ve Tuncel kararıMahkemeden Kışanak ve Tuncel kararıIŞİD'in 'kadı'sı tutuklandıIŞİD'in 'kadı'sı tutuklandı7 kişilik komisyona 65 bin dosya7 kişilik komisyona 65 bin dosyaTürkiye, yolsuzlukta 3.dünya ülkelerinin gerisine düştüTürkiye, yolsuzlukta 3.dünya ülkelerinin gerisine düştü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti