Kaymakama 'bostan korkuluğu' demişti...

Dicle Kaymakamı Çağlayan Kaya için “Bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” diyen çiftçiye verilen 3 bin 600 liralık tazminat cezasını Yargıtay bozdu.

Hürriyet'in haberine göre Hüseyin Köktaş, Diyarbakır Dicle’ye bağlı Yokuşlu Köyünde organik tarım çiftliği kurmaya çalışıyordu. Köktaş, çiftlik kullanılacak yenilenebilir enerji için dönemin Dicle Kakmakamı Çağlayan Kaya’dan destek talep etti.

Yargıtay, kaymakama bostan korkuluğu diyen çiftçiyi suçsuz bulduKaymakam Kaya’dan destek sözü alan Köktaş, çiftlik için 50 bin liralık harcama yaptı. Ancak Köktaş’ın iddiasına göre bu aşamadan sonra Kaya’ya bir daha ulaşamadı. Bir çok kez randevu istese de geri çevrildiğini öne sürdü. Kaya ise, Köktaş ile bir çok kez görüştüğünü açıklamıştı.

Köktaş, kaymakam ile görüşemeyince blog sayfasında kaymakam Kaya hakkında bir yazı kaleme aldı. Yazının bir yerinde Kaya için “.ostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” ifadesi yer aldı. Bu yazı ile ilgili Kaya çevresindeki kişilerce haberdar edildi.

Kaya, yazıda kendisi için “Bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” denilerek kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesi ile Köktaş hakkında hem ceza hem 5 bin TL’lik tazminat davası aştı. Sulh Ceza Mahkemesi, Köktaş hakkında yaptığı yargılamada beraat kararı verdi.

Tazminat davasının görüldüğü Bitlis Güroymak Asliye Hukuk Mahkemesi ise 4 Haziran 2014 günü kararını verdi. Mahkeme Kaymakam Kaya’nın kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesi ile Köktaş’ı avukatlık masrafları ile birlikte 3 bin 609 lira tazminat ödemeye mahkum etti. Köktaş bu kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yaptı. Daire’nin kararı geçen günlerde taraflara tebliğ edildi.

Daire, yerel mahkemenin verdiği tazminat ödenmesi kararının yanılgılı gerekçeye dayandığına işaret ederek kararı bozdu. Bozma kararında “Bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” ifadesi için kişilik haklarına saldırı değil eleştiri olarak kabul edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu kararla birlikte çiftçi Köktaş’ın ödemesine karar verilen tazminat da ortadan kalkmış oldu.