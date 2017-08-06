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Kaymakam'dan doktora: İlla ayağını mı kaydırayım!

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Kaymakam'dan doktora: İlla ayağını mı kaydırayım!
Sivas Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin hastalandı. İddiaya göre, hastanedeki nöbetçi doktoru eve çağırdı. Doktor bu talebi kabul etmeyince, “İlla ayağını mı kaydıralım” dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'in haberine göre olay şöyle gelişti:

Sivas'ta Kaymakam ile Devlet Hastanesi personeli birbirine girdi. Olay geçen 3 Ağustos günü akşam 21:00 civarında yaşandı. İddiaya göre; ateşi çıkan Sivas'ın Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin, Devlet Hastanesi'ni arayıp nöbetçi doktoru evine çağırdı ve bir sağlık personelinin de tedavisi bitene kadar yanında durmasını istedi. O sırada Devlet Hastanesi'nde bir doktor ve görevli 3 kadın hemşire vardı. Nöbetçi Doktor Kubilay Göktürk, yasa gereği görev yerini terk edemeyeceğini ve 112 Acil ekibini eve gönderip, tedavi ve tetkikleri hastanede yapabileceklerini söyledi. Bu cevaba kızan Kaymakam soluğu hastanede aldı.

Hastane koridorunda doktora, “Buradaki herkesten, her şeyden ben sorumluyum. Bu hastanenin sahibi de benim. İlla senin ayağını mı kaydıralım?” diye bağırdı. Doktor Göktürk ve 3 hemşire, “Bizi tehdit etti” diyerek kaymakam hakkında tutanak tuttu. Kaymakam ise “Bu doktor hakkında derhal soruşturma başlatılsın” diyerek telefonla talimat verdi.

“Kimse uşağın değil"

Olayla ilgili Türk Sağlık-Sen Sivas Şubesi sert tepki gösterdi. Şube Başkanı Kürşat Öksüm, “Kimse senin uşağın değil. Eğer gerçekten hastaysan, hastaneye geleceksin. Nöbetteki sağlık çalışanını ayağına çağıramazsın” dedi. Sendika, Sivas Valiliği'ni de olayla ilgili kaymakam hakkında soruşturma açmaya davet etti.

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