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Kaymakamlık, Atila Kaya'nın toplantısını iptal etti

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Kaymakamlık, Atila Kaya'nın toplantısını iptal etti
Pamukkale Kaymakamlığı, MHP İstanbul Milletvekili Kaya'nın yapacağı 'hayır' toplantısını hiçbir sebep yokken iptal etti. Bunun üzerine MHP'li ismin yapacağı toplantının adresi, Emniyet Düğün Salonu olarak değiştirildi.

'Hayırcı'lara uygulanan ambargo kaldığı yerden devam ediyor...

Pamukkale Kaymakamlığı, referandumda 'hayır' diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa eden MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın yapacağı toplantıyı iptal etti.

MHP Denizli eski İl başkanı Yasin Öztürk, Facebook hesabından etkinliğin Turan Elleri Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nden Emniyet Düğün Salonu'na çekildiğini açıkladı.

İşte o paylaşım

19 Şubat Pazar günü yapacağımız etkinlik gerekli tüm yasal izinleri almamıza rağmen 1 gün kala hiçbir gerekçe gösterilmeden Pamukkale kaymakamı tarafından iptal ettirilmiştir.Ülkücülerin herşeye hazırlıklı olduklarını unutmuşlar ki başka yerde yapabilirsiniz gibi bir söylemleri üzerine 2.alternatifimizi söylediğimizde tekrar izin vermek zorunda kalmışlardır.Yeni yerimiz Emniyet Düğün Salonu (Eski BAKBAY) saatimiz aynı 17.30 'dur. Ayrıca herkese duyuralım yanlışlıkla haberi olmayanlar için Halk eğitim merkezi önünden münibüslerle yeni yere taşıma yapılacaktır.


 

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