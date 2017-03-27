Kaymakan'ın şehit edilmesi olayında sıcak gelişme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muhammed Fatih Safitürk'ün cinayet şüphelisinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanan ve PKK'lı teröristlerin hain planı sonucu şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk cinayetinin planlayıcısının yakalandığını duyurdu.
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Muhammet Fatih Safitürk Sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağolun arkadaşlar" dedi.
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