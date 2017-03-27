Bugünkü YENİÇAĞ »

Kaymakan'ın şehit edilmesi olayında sıcak gelişme

»
Kaymakan'ın şehit edilmesi olayında sıcak gelişme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muhammed Fatih Safitürk'ün cinayet şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanan ve PKK'lı teröristlerin hain planı sonucu şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk cinayetinin planlayıcısının yakalandığını duyurdu.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Muhammet Fatih Safitürk Sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağolun arkadaşlar" dedi.

soylu.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakan'ın şehit edilmesi olayında sıcak gelişmeKaymakan'ın şehit edilmesi olayında sıcak gelişmeGünün Ulusal Gazete ManşetleriGünün Ulusal Gazete ManşetleriParti ismi fark etmez Ülkücünün kaderi ortakParti ismi fark etmez Ülkücünün kaderi ortakKulağınızdan tutup atılmak istemiyorsanız kulak verinKulağınızdan tutup atılmak istemiyorsanız kulak verinGündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na...Gündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na..."Suriyeliler polise kafa attı" iddiası bir şehri ayağa kaldırdı!"Suriyeliler polise kafa attı" iddiası bir şehri ayağa kaldırdı!Van'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırıVan'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırıTÜSİAD Başkanı, "OHAL sonlandırılmalı"TÜSİAD Başkanı, "OHAL sonlandırılmalı"O Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldıO Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı'Evet'i dağıtabilirsin, 'hayır'ı dağıtamazsın'Evet'i dağıtabilirsin, 'hayır'ı dağıtamazsın
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti