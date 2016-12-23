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Kayseri Komando'da 5 günde 23 şehit

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Kayseri Komando'da 5 günde 23 şehit
Kayseri'deki 1'inci Komando Tugayı, kentte gerçekleşen terör saldırısının ardından Suriye’den gelen acı haberlerle birlikte 5 günde 23 şehit verdi.

Cumartesi günü Kayseri Talas Bulvarı'nda Zincidere Komando Tugayı’ndan çarşı iznini kullanmak için yola çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik hain terör saldırısı sonucunda 14 asker şehit oldu, 1'i sivil olmak üzere 56 kişi de yaralandı. Saldırının ardından hedefin, bugüne kadar PKK’ya en ağır darbeleri vuran ve aynı zamanda Fırat Kalkanı operasyonunda da Suriye'de mücadele eden Kayseri Komando Tugayı olduğu belirtildi.

1965 yılında kurulan 1’inci Kayseri Komando Tugayına, hain terör saldırısının ardından Fırat Kalkanı operasyonundan da acı haberler geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da IŞİD militanlarının bombalı saldırısında şehit olan 16 askerden 9’unun Kayseri Komando Tugayı'ndan bölgeye giden askerler oldukları belirtildi. Buna göre, Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi. Kayseri Komando Tugayı’ndan Fırat Kalkanı Harekâtında katılan ve şehit düşen görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik Kayseri’de Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlanacak.

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