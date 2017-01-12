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Kayseri patlamasında 4 askere gözaltı

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Kayseri patlamasında 4 askere gözaltı
Kayseri'de 17 Aralık'ta komando tugayına düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 4 asker gözaltına alındı. Askerlerin terör örgütüne bilgi sızdırdıkları iddia edildi.

Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı araçlı 14 Mehmetçiğin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanma aşamasına geldi. Aralarında teröristlere bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4'ü asker 23 şüphelinin toplanan kanıtlarla birlikte nöbetçi mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde bulunan 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli, silahsız komandolara yönelik saldırı sonrası 29 şüpheyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, alınan ifadelerinin ardından salıverildi. Gözaltındaki 23 kişi çapraz sorguya alınarak, ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler arasında, daha önce PKK propagandası yaptıkları belirtilen gözaltındaki 4 askerin de PKK terör örgütünün TAK yapısına bilgi sızdırdıkları öne sürüldü.

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