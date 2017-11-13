Kayseri Pınarbaşı'nın MHP'li Belediye Başkanı Dursun Ataş istifa etti

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, MHP'li Belediye Başkanı Dursun Ataş partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi olarak gösterilen Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşanan istifanın ardından, MHP için önemli bir ilçenin başkanı daha istifa etti.

Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, MHP'de siyaset yapma imkanı kalmadığını açıklayan Belediye Başkanı Dursun Ataş, partisinden istifa etti.

Kayseri Olay gazetesinden Cafer Zengin'e konuşan Ataş'ın açıklamaları şöyle:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin resmi internet adresinde bulunan Belediye Başkanları listesinden ismimin silindiğini öğrenmenin büyük üzüntüsünü yaşamaktayım. Tarafıma konuyla ilgili hiçbir bilgi veya belge verilmemiştir. İstişare halinde olduğumuz MHP İl Başkanımızın dahi bilgisi dışında yapılan son hamle bardağı taşıran son damla olmuştur.

"İHRAÇ EDİLMİŞSEK SEBEBİNİ BİLMELİYİZ"

İhraç edilmişsek sebebini bilmemizin son derece hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bizler partimizi iktidar yapmak için canla, başla çalışırken, maalesef Genel Merkezin böyle bir kaygısının olmadığını görmek bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Dışlamakla, ötekileştirmekle, partinin belediye başkanlarını bile ‘gitsin’e tutmakla iktidar olunamayacağı gibi siyaset de yapılamayacağını düşünüyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2009 ve 2014 yıllarında parti genel başkanımızın teveccühü ile 2 defa Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na aday oldum ve seçime girdim. Partimizin oy oranının da üzerinde Pınarbaşı halkının teveccühü ile 2 dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildim. Gecemizi gündüzümüze katarak köy köy, sokak sokak dolaşarak partimizin çıtasını daha da yükseltmek için yoğun ve özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Sonucunda cennet mekan Başbuğ Alparslan Türkeş’in baba ocağında seçim kazanmanın mutluluğunu hem partim hem de şahsım adına yaşadım.

"MHP ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPAMAZ HALE GELDİM"

Ancak son dönemde sistematik bir şekilde dışlanarak MHP çatısı altında siyaset yapmamız imkansız hale getirilmiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş’in ilçesinde yıllardır özveriyle çalışan MHP İlçe Başkanı’nın görevden alınmasını, özverili yöneticilerin görev yaptığı teşkilatın feshedilmesini, ilçe başkanlığının kapatılmasını hazmedemedik ama parti disiplini gereği suskun kaldık. İlçe başkanlığına atanan arkadaşlarımız tarafından il delegesi yapılmadık, parti disiplini gereği suskun kaldık. Bir belediye başkanı olarak üst kurul delegeliğimizin alınmasına ve partimizi ileriye taşıma adına çalışmalarımızın engellenmesine rağmen, yine parti disiplininden kopmadık ve partimizin aldığı kararlara uyduk, suskun kaldık, eyvallah dedik.

Bugün gelinen noktada ise Başbuğ AIparslan Türkeş’in memleketinin MHP listelerinden silinmesi bizleri derinden yaralamıştır. Görülmektedir ki MHP’de çalışmamızın ve siyaset yapmamızın önü kapatılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ‘nden istifa etmemiz için baskılar uygulanmıştır, adeta istifamız teşvik edilmiştir. Bu dışlanmışlık karşısında bize başka çare bırakılmadığını üzülerek gördüğümüz için onurumuza yönelen tavırlar karşısında Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ettiğimi büyük bir üzüntü içerisinde bildiriyorum.

Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Memleketimiz, milletimiz, Pınarbaşı ilçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Pınarbaşı için verdiğimiz sözleri kalan görev sürem içerisinde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağımızın da bilinmesini istiyorum. Ülküdaşlarım da beni yakından tanıyan hemşehrilerim de bilirler ki makam için nefis yapan biri olmadım. Şunun da bilinmesini istiyorum. Siyaset bizim için vazgeçilmez değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”