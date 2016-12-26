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Kayseri'de gazi olan komando o anları anlattı

Kayseri'de gazi olan komando o anları anlattı 1
Kayseri'de bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardında memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine izinli gelen komando er Hakan Şimşekyakar, olay gününü anlattı.
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