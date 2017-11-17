Kayseri'de yakalanan IŞİD'in canisinden şok itiraflar!

DEAŞ terör örgütüne, Şiilere karşı mücadele için katıldığını anlatan Iraklı eski öğretmen Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kayseri TEM Şubesi'nde 9 gün süren sorgusunda korkunç ifadelere yer verdi. Cani mahkemeye çıkarıldı.

IŞİD terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde siyah sakalı ile öz kardeşi Irak polisi Abdulkadir Abdurrahman Ali'yi kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getirilen Irak uyruklu örgüt imamı Abdulkhaleq Abdulqader Ali (47), Kayseri'de 9 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin bu kez beyaz sakallı olduğu görüldü.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında IŞİD terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla IŞİD terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntüleri IŞİD terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'yi, 8 Kasım'da düzenlediği operasyon ile yakaladı. IŞİD örgütünde sakalını siyaha boyatan ve infazı bu şekilde yapan Abdulqader Ali, TEM polisleri tarafından yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Parmak izi alınırken beyaz sakalı ile dikkat çeken IŞİD infazcısı, 9 gün süren sorgusunun ardından örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais'i diğer 8 örgüt üyesi ile birlikte sağlık kontrolü için önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe buradaki işlemin ardından da adliyeye sevk edildi.

IŞİD İNFAZCISI KARDEŞİNİ REJİM POLİSİ DİYE İNFAZ ETMİŞ

IŞİD terör örgütüne, Şiilere karşı mücadele için katıldığını savunan cani Kayseri TEM Şubesi'nde 9 gün süren sorgusunda korkunç ifadelere yer verdi. IŞİD'ın bölgeye önce Sunni Müslümanlar için kurtarmak için geldiklerini daha sonra bölge halkına zulüm yaptığını itiraf eden Abdulkhaleq Abdulqader Ali, şunları söyledi:

''Irak'ın Musul kenti Muhallebiye ilçesinde öğretmenlik yaparken, ülkemize ve bölgemize kurtarıcı gibi gelen IŞİD örgütü yöneticileriyle 2014 yılında Telafer'de tanıştım. Bizi Şiilere karşı koruyacaklarını söyleyerek, aralarına aldılar. Ancak, bölgeyi ve gücü ele geçirince, zulüme ve akıl almaz işkencelere giriştiler. Beni de bölgede önemli bir imam haline getirerek, görev verdiler. Önceleri örgüte katılanlara ev temin ederek lojistik işlemleri yapıyordum. Bu arada benim kardeşim Abdulkadir Abdurrahman Ali Irak devletinin polisiydi. Komşum olan Velid Ali de eski bir Irak polisiydi. IŞİD Emiri, benim örgüte olan sadakatimi ölçmek için onları infaz etmem için karar vermiş. Bana tebliğ ettiler. Sırf kardeşimi örgütün isteği ve rejim yanlısı diye infaz ederek, örgütün gözünde önemli bir yere geldim. IŞİD'a yönelik son operasyonlardan önce karım ve çocuklarımı bir yakınım Kayseri'ye getirmişti. O nedenle bir ay önce Türkiye'ye giriş yaparak önce Kırşehir'e oradan da Kayseri'ye ailemin yanına geldim. Çok pişmanım."

Öte yandan IŞİD infazcısı Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve kendisine Kırşehir ve Kayseri'de saklanmasına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle toplam 8 zanlı da Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.