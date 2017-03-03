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Kayyuma 'suikast' hazırlığında olan 3 kişi yakalandı

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Kayyuma 'suikast' hazırlığında olan 3 kişi yakalandı
Ağrı'nın Tutak ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişi, operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Tutak İlçesi Belediye Başkanlığına atanan kayyuma yönelik suikast hazırlığında olan 3 kişi saptandı. Jandarma geçen 28 Şubat günü kimlikleri belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda R.O., İ.O. ve M.S.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör ile 22 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

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