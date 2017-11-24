Kaza geçiren Merve öğretmen, hayatını kaybetti

Samsun'da, geçen pazar günü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan öğretmen Merve Mercan Çelik (27), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen pazar günü meydana geldi. Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Merve Mercan Çelik, 8 aylık kızı Zeynep'e marketten yiyecek almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin kendisine çarpması sonucu metrelerce sürüklenen Çelik, ağır yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde tedavisi süren Çelik, dün hastanede hayatını kaybetti.