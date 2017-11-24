Bugünkü YENİÇAĞ »

Kaza geçiren Merve öğretmen, hayatını kaybetti

»
Kaza geçiren Merve öğretmen, hayatını kaybetti
Samsun'da, geçen pazar günü otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan öğretmen Merve Mercan Çelik (27), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen pazar günü meydana geldi. Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Merve Mercan Çelik, 8 aylık kızı Zeynep'e marketten yiyecek almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin kendisine çarpması sonucu metrelerce sürüklenen Çelik, ağır yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde tedavisi süren Çelik, dün hastanede hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İnisiyatif Hareket’i Enver Paşa’yı unutmadıİnisiyatif Hareket’i Enver Paşa’yı unutmadıKılıçdaroğlu'ndan öğretmenler için meslek yasası ve ikramiye çağrısıKılıçdaroğlu'ndan öğretmenler için meslek yasası ve ikramiye çağrısıKaza geçiren Merve öğretmen, hayatını kaybettiKaza geçiren Merve öğretmen, hayatını kaybettiMevlüt Uysal İETT Genel Müdürü’nü görevden aldıMevlüt Uysal İETT Genel Müdürü’nü görevden aldıŞehit öğretmenler Yalçın ve Yılmaz anısına konserŞehit öğretmenler Yalçın ve Yılmaz anısına konserKuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyorKuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyorAğrı'da imam başından vurulmuş halde bulunduAğrı'da imam başından vurulmuş halde bulunduKonyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanıKonyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanıZeytin taneyle satılacakZeytin taneyle satılacakMHP'de İYİ Parti istifaları devam ediyorMHP'de İYİ Parti istifaları devam ediyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti