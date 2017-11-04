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Kazakistan’da ilk defa Latin alfabesiyle gazete basıldı

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Kazakistan’da ilk defa Latin alfabesiyle gazete basıldı
Latin alfabesine geçme kararı alan Kazakistan’da, ilk defa latin alfabesiyle gazete basıldı

Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme kararı alan Kazakistan’da, Latin alfabesinde gazete yayımlandı.

Kazinform ajansının haberine göre, Kostanay eyaletindeki Arkalık Habarı gazetesinin ilk sayfası Latin alfabesinde düzenlendi.

Gazetenin Baş Editörü Kayrat Esmagambetov, yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in geçen hafta Latin alfabesine geçişle ilgili kararnameyi imzaladığını hatırlatarak, “Bu bağlamda deneme amaçlı gazetemizin ilk sayfasını Latin alfabesinde düzenleme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Yeni Latin alfabesinin ne kadar kullanışlı olduğuna ilişkin okuyuculardan tepki almayı amaçladıklarını dile getiren Esmagambetov, “Yeni Latin alfabesinin gazetede nasıl görüneceğini biz de merak ettik. Teknik açıdan sıkıntılar olmadı. Çünkü internette hazır metni saniyelerde Latin alfabesine çeviren konverterler var.” dedi.

Esmagambetov, Latin alfabesine geçmenin başta göründüğü gibi zor olmayacağını belirterek, kendilerinin ilk Latin alfabesini kullananlardan olacağını sözlerine ekledi.

Kazakistan'da 2018'den itibaren ders kitaplarının 32 harften oluşan yeni Kazak alfabesiyle basılması ve 2025'e kadar tüm kitap, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesiyle yayımlanması planlanıyor.

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