Kazakistan'da Şükran Günü

Kazakistan'da bu yıl ikincisi kutlanan Şükran Günü'nde, Astana'da yaşayan etnik azınlıklar, düzenlenen kültürel etkinlikler ile 1930'larda sürgün edilenlere kucak açan Kazakistan halkına teşekkür etti.

Etkinliğe, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Astana'daki farklı etnik gruplardan çok sayıda davetli katıldı. Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Mammadov, 1930'larda Sovyetlerin sürgün ettiği milletler arasında Azerbaycanlıların da olduğunu hatırlatarak, "Kazaklar kendileri zor durumda olmalarına rağmen sürgün edilenlere kucak açmıştı." dedi. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık da, "Şükran Günü"nün, sürgün edilen halkların Kazak halkıyla kaynaşıp, kardeş olanların şükranlarını iletme günü olduğunu ifade etti. Kazakistan Halk Asamblesinin kurulduğu gün olarak bilinen 1 Mart günü, geçen yıl Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in teklifi üzerine "Şükran Günü" ilan edilmişti.