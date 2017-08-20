Kazaya bakanlardan zincirleme kaza

Şile Şile yolu Parseller sapağında kaza yapan iki otomobile bakan sürücüler zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karıştığı kazada iki çocuk 1 kadın yaralandı.

Kaza Şile yolu Üsküdar istikameti Çekmeköy mevkii Parseller sapağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Parseller sapağında iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı. Kısa süre sonra kaza yapan araçlara bakan, ana yolda seyir halinde olan 4 araç birbirine girdi.

Araçlardan birisi savrularak parseller köprüsü duvarına çarptı. Kullanamaz hale gelinen aracın içerisinde bulunan iki çocuk ile bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 1 SAAT SONRA AÇILDI

Kaza nedeni ile Şile yolu Üsküdar istikameti trafiğe kapatıldı. Polisler çevrede güvenlik önlemi alarak araçların yan yoldan ilerlemesini sağladı. Trafik kazalı araçların çekiciler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kaldırılmasının ardından normale döndü. Görgü tanıkları zincirleme kazanın seyir halindeki sürücülerin kazalı açlara bakmaları sebebi ile meydana geldiğini söylediler.