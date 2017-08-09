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Kazdağları alev alev

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Kazdağları alev alev
Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda 4 farklı noktada orman yangını çıktı yangın çıktı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Altınoluk Mahallesi'nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu mevkisinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. 

Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer ile sevk edildi.

Yangın ile açıklama yapan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, “Çok büyük alanda etkili değil ancak 4 ayrı noktada olması ve rüzgar işi zorlaştırıyor. Ekiplerimiz aralıksız.

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