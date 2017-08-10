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Kazdağları'ndaki yangına şok açıklama

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Kazdağları'ndaki yangına şok açıklama
Kazdağları'ndaki yangının ardından kundaklama şüphelisi olarak jandarma tarafından göz altına alınan Turan İ.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit İlçesi Şahin Deresi ve Avcılar Köyü arasında Milli Park Sınırları içinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınları ile ilgili kundaklama şüphesi üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Altınoluk Jandarma Karakolu ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmanın ardından kundaklama şüphesi ile Turhan İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgusu tamamlanan Turhan İ. adliyeye sevk edildi. Şahsın psikolojik rahatsızlıklarının olduğu bir süre önce de Avcılar köyünde vatandaşlara ait zeytinliklere zarar verdiği ve bu yüzden köye alınmadığı öğrenildi. Bu olaya kızan Turhan İ'nin Kazdağları'nda kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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