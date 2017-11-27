Keçiören Cumhuriyet Kulesi'ne sahip çıktı

Ankara Keçiören’de 2003’te temeli atılan ve 144’üncü metrede inşaatı yarım kalan Cumhuriyet Kulesi için cumartesi günü yapılan halk oylaması sonucu belli oldu. Vatandaşların yüzde 76’sı kulenin yıkılmayıp yapılmasını istedi.

Ankara'nın en yüksek rakımlı noktalarından Çankaya'da yükselen Başkent'in sembollerinden Ata Kule'den sonra Ankara'nın bir diğer yüksek noktası Keçiören'e yapılması tasarlanan 'Cumhuriyet Kulesi' prejesine vatandaşların yüzde 76'sı 'kule tamamlasın' dedi.Cumhuriyet Kulesi projesi tamamlanırsa Ankara'nın iki yüksek noktasında Ata Kule ve Cumhuriyet Kulesi karşılıklı yükselecek.

Keçiören’de 14 yıldır atıl durumda kalan “Cumhuriyet Kulesi”nin yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin cumartesi günü düzenlenen halk oylaması ve anketin sonucu belli oldu. Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşların yüzde 76’sı kulenin yıkılmaması yönünde oy kullandı. Halk oylaması için Kalaba Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence’de sandıklar kurulmuştu. Vatandaşlara “Yıkılsın” ve “Yapılsın” seçenekleri sunulmuştu. Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÜZDE 76’SI YIKILMASIN DEDİ

“Mutabakat gereği 25.11 2017 tarihinde Keçiörenimizin en yoğun bölgeleri dikkate alınarak kurulan sandıklarda konu halkımızın onayına sunulmuş, Kulenin yukarıda belirtilen gerçekler ve maliyet ışığında yapılması /yıkılması hususu “Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması” anketi ve 5 noktada gerçekleştirilen halk yoklaması ile vatandaşımıza sorulmuştur. Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşlarımızın yüzde 76’sı kulenin yıkılmamasına yönelik irade beyanında bulunmuşlardır.

KULENİN 14 YILLIK SÜRECİ

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’le dönemin AK Parti’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok arasında bir çok konuda çekişme yaşanırken Cumhuriyet Kulesi de bu iki ismin rekabeti sırasında mahkemelik olmuştu. Kulenin bugüne kadar gelen süreci ise şöyle oldu:

-175 metre uzunluğundaki kulenin içerisinde alışveriş merkezi, restoran, kafe, nikâh salonu, sergi salonu, müze, açık ve kapalı seyir terasları gibi imkânların olması planlanıyordu.

-2003 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, kulenin temelini attı, törende Gülben Ergen konser verdi.

-İnşaat, müteahhit firmanın zarar ettiği gerekçesiyle 2003-2008 arasında birkaç kez durma noktasına geldi.

-Atakule’nin de mimarı olan Ragıp Buluç’un mimarlığını yaptığı, temelinde 500 ton demir kullanılan kulenin yapımına 2008 yılında yeniden hız verildi.

-Büyükşehir Belediyesi, 2008’de Keçiören Belediyesi’ne kulenin imar planına aykırı olduğu ve mania hattı gerekçesiyle dava açtı.

-10’uncu İdare Mahkemesi, Büyükşehir’in açtığı dava sonucunda kulenin ruhsatını 2009’da iptal etti.

-144’üncü metredeyken durdurulan kulehakkında verilen karar, Keçiören Belediyesi’nce temyize götürüldü.

-Cumhuriyet Kulesi, mania engelini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı yeni mania planıyla aştı.

-Ancak bu kez Danıştay 6’ncı Dairesi, kulenin ruhsat iptali kararını, ‘imara aykırı’ olduğu gerekçesiyle onayladı ve imar plansız kalan kulenin yıkılması kesinleşti.

-Kararın ardından Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, “Kulenin yapımına karar veren ilgililer hakkında tazminat davası açılmalı” derken, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da “Karara uyup yıkacağız” dedi.

-Gelinen süreçte kule için yıkımla ilgili bir gelişme yaşanmazken son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak görüşmesinden referandum kararı çıktı.