Keçiören metrosu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Ankara Keçiören Metrosu açılışına katıldı. Metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ortaköy Reina’daki terör saldırısı üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin olarak, “Her fırsatta kimi zaman etnik, kimi zaman da meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama başarılı olamadılar, Allah’ın izniyle olamayacaklar” dedi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Sevgili Keçiörenliler, aziz Ankaralılar, kıymetli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Keçiören metrosu hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattını başkentimize kazandırılmasında emeği geçen sayın Başbakan’a, bakan arkadaşlarımız, bürokrat arkadaşlarımız, büyükşehir belediyemizi, herkese teşekkür ediyorum.

11 yıl Keçiören’de ikamet eden bir kardeşiniz olarak yaşadığınız sıkıntıları biliyorum, sabrın sonu selamettir. Hem biraz geç hem biraz güç olan bu metronun bitimini en az sizin kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Keçiörenlilerden haklarını helal etmelerini diliyorum. Esenboğa havalimanı istikametine yapılacak banliyö hattının Kuyubaşı istasyonuna bağlanmasıyla Keçiören metrosu tüm duraklara ulaşacak.

Değerli kardeşlerim, Keçiören’in hikayesi bir yönüyle de Türkiye’nin hikayesidir. İlçemizin hemen yanıbaşında bulunan Solfasol köyü, Hacı Bayram Veli hazretlerinin köyüdür. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin tüm yükünü çeken Ankara, sorumluluğunun mükafatını almıştır. Bu dönem Keçiören bağları ve bahçeleriyle Ankara’nın en güzide yerlerinden biridir. İkinci Dünya savaşı sonrası yaşanan göçlerde Ankara yine sorumluluk üstlenmiştir. Bu dönemin en büyük problemi olan çarpık kentleşme maalesef Keçiören’de de oldu. Geçtiğimiz dönem plansız yapılaşmadan kurtulduğu bir dönem oldu. Bugün Keçiören hem modern konutlara sahip, he de geleneksel mahalle hayatının devam edebildiği ender yerlerimizden biridir. Ulaşım meselesinin çözümü konusunda çok önemli bir adım atılıyor. İnşallah Keçiörenli olmak çok önemli bir ayrıcalık haline gelecektir.

BAŞBAKAN: 270 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Keçiören Metrosu’nun açılış töreninde Cumhurbaşkanı’ndan önce kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, “9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsediyoruz, 50 bini bulacak, yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak” dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören’in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören metronun açılışını yapıyoruz. Bugün Ankara için çok önemli bir gün. Böyle mutlu bir günde sizin huzurlarınızda bu açılışı gerçekleştirmek bizim için mutluluk vesilesi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Osmanlı çarşısının açılışını yaptık, Ağustos’ta Keçiören metrosunun test sürüşünü gerçekleştirdik. Şimdi de bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek Keçiören’de, Ankara’da yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri açıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu. Sizin başbakanlığınız döneminde bu Ankara’nın üç hattının Kızılay-Sincan, Batıkent-Sincan ve Keçiören metrolarının büyükşehir belediyesinden Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi konusunda bir talep vardı. Ulaştırma Bakanlığı’nın aslında bir görevi yoktu.

“GAZİNO DURAĞI ŞEHİTLER İSTASYONU OLDU”

Bu metronun başladığı yer, “Gazino” diye bir yer. Keçiörenlilerin, Ankaralıların 15 Temmuz’da gösterdikleri o kahramanlıkların bir karşılığı olarak Keçiören belediyemiz ve vatandaşlarımızın talebiyle Gazino durağının adı Şehitler İstasyonu oldu, meydanın adı Şehitler Meydanı oldu.

15 OCAK’A KADAR ÜCRETSİZ

Keçiören metrosu, bugünden itibaren, arkadaşlarım dediler ki “Siz her zamanki gibi bir müjde verirseniz isabetli olur”. Fiyatı 2.5 olarak belirlendi, ayın 15’ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.