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Kedi, Türk bayrağını böyle düzeltti
Kedi, Türk bayrağını böyle düzeltti
Bir fabrikada çekildiği tahmin edilen görüntülerde çatıya asılan Türk Bayrağı'nın rüzgardan toplanmasına kayıtsız kalmayıp düzelten kedi sosyal medyada olay oldu.
02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:38
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.