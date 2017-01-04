"Kelimelerin Serdarı" Süleyman Nazif

TÜRK Edebiyatı Vakfı’nın aylık fikir ve sanat dergisinin bu sayısında yer verilen konulardan biri de Osmanlı İmparatorluğu ile erken Cumhuriyet döneminin aydın, şair, yazar ve devlet adamı Süleyman Nazif.

Tahsin Yıldırım’ın kaleme aldığı yazıya göre; Osmanlı’nın en zor günlerinin şairlerinden olan Nazif, Mehmed Âkif’in ifadesiyle “Bu hicranzede yurdun ve milletinin âlâmını, o müdhiş kalemiyle en korkulu günlerde dünyaya duyuran tek kara gün dostu” ydu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Son Osmanlı” olarak tanımladığı, “Kelimeler şimdi onsuz, başı boş bir sürüdür.” diyen Ahmet Haşim’in “Kelimelerin Serdarı” şeklinde nitelendirdiği merhum; edebiyata şiirle girdi. Sonraları, çeşitli konulardaki yazılarıyla ismini altın harflerle yazdırdı. Eserlerinde dil ve konu bakımından Namık Kemal’in tesiri görülen Nazif, önceleri bireysel konularda kalem oynatsa da dönemi hassasiyeti gereği din, vatan, millete ağırlık verdi. Yapıtlarındaki dil; edindiği kültür birikiminin yansıması olarak çağdaşlarına göre biraz yoğundu.Tahsin Yıldırım “Süleyman Nazif’e 2. Mahmud Türbesini Çok Gördüler” başlıklı araştırmasında; bunu da şöyle özetledi: “2. Mahmud Türbesi’nde defin için müracaat eden Abdülhak Hamit’in çabası, karşılık bulmamıştır. Farklı kişilerin gayretlerine rağmen, onun buraya gönülmesine izin verilmemiştir.” Nurettin İğci

ESERLERİNDEN SEÇMELER

Edebi karakteri kadar hazır cevaplığının yanı sıra nükteleri ile de bilinen, İttihat ve Terakki üyesi, çeşitli yerlerde valilik yapan, Malta’da 20 ay sürgün kalan Süleyman Nazif’in yapıtlarından bazıları şunlar: Gizli Figanlar, Batarya ile Ateş, Firakı Irak, Fuzuli, Tarihin Yılan Hikayesi, Çal Çoban- Çal, Malta Geceleri, Mehmet Akif, Hz. İsa’ya Açık Mektup, Mâlum- u İlâm, Victor Hugo’nun Mektubu, İki İttifakın Tarihçesi, Pierre Loti Hitabesi, Namık Kemal, Tarihin İsyan Hikayesi, Çalınmış Ülke, Külliyat- ı Ziya Paşa.

Süleyman Nazif; yakın dostu “İstiklâl Şairi”miz Mehmet Âkif Ersoy için de kitap kaleme aldı.

1924 yılında çıkan kitapta; Nazif’in, Hristiyanları Hz. İsa’ya şikâyet ettiği yazılar bulunuyor.