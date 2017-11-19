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Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!

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Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin delegelerinden Çepni'yi danışmanı olarak görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin delegelerinden Nuray Çepni'yi danışmanı olarak görevlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Çepni'ye yazılı görevlendirme kağıdını bizzat teslim etti.

Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme kağıdında, "Sayın Nuray Çepni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını ve projelerini kentlerin varoşlarında yaşayan yurttaşlarımıza anlatmak, partiye katılımları arttırmak üzere Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim." ifadesi yer aldı.

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