Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Paradise Papers çıkışı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, gündeminde Başbakan Yıldırım'ın, oğullarının adı geçtiği Paradise Papers belgeleri vardı.

CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair öndemli değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde AKP Hükümet'i olan Kılıçdaroğlu, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere bir çok konuda eleştiride bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın oğullarının adının geçtiği Paradise Papers belgelerine de değinen Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın "Benim dokunulmazlığım var ama oğullarımın yok her türlü araştırma ve inceleme yapılabilir" sözlerini hatırlatarak CHP'li vekillerin konuyla ilgili Meclis'e önerge vereceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

PARADİSE PAPERS İDDİALARI

Sayın Başbakan 'Çocuklarım dahil herkes incelensin' diyor. Sayın Başbakan'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlarım vergi cennetlerinde kimin ne kadar şirketi var diye araştırma önergesi verecekler. Umarım Sayın Başbakan verdiği sözün arkasında durur. Ekonomi tarihimizn bu karanlık noktasını hep birlikte aydınlatmış oluruz. Görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman. Hepsini masaya yatıracağız.

GAZİLERE SALDIRI

"İki gazimizi darp edebiliyorlar. Cesareti kimden alıyorlar. Bunun sorgulanması lazım. Vicdan sahibi olan herkese sesleniyorum. Gazileri darp etmek nedir? Yeri gelir askere gitmezsin, yeri gelir çocuğunu göndermezsin, yeri gelir arkana bakmadan kaçarsın. Bütün gazilerimize sahip çıkacağız. Onlara kalkan her el millete kalkmış eldir.

Havuz medyasından bir köşe yazarı gazilere şaklaban diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi şaklaban. Sen bu kelimeyi kullanamazsın diye kapının önüne mi koyacaklar? Merak ediyorum. Bir şaklaban bir gazetede yazı yazamaz. Gazilere sahip mi çıkacaklar, yoksa geçmişte şehitlere kelle dedikleri gibi aynı tavırlarını sürdürecekler mi?"

TEOG'UN YERİNE GETİRİLEN SINAV SİSTEMİNE TEPKİ

Sınav sistemi değişiyor. Her bakan değiştiğinde değişiyor. Her bakan değiştiğinde bir sistem değişiyorsa o sistem milli değildir. Bakana göredir. Aileler de perişan. Çocuklarımızın iyi okumasını isteriz. İyi okullarda okumalarını isteriz. Dünyayı sorgulamalarını isteriz. Çocukların hakları da var. O hakların neler olduğunu onlara öğretmek isteriz. İyi öğretmen olmasını, iyi öğretmenlerin çocuklarımızı eğitmesini isteriz. Adı milli ama bu bakanlık milli değil. Vatandaşın, eğitimcilerin haberi yok. Bu nasıl milli?

Bir çocuk heyecan duyar, memnun olur, hayata umutla bakar. Siz çocukları mutsuz ediyorsunuz. Bu dönemde orta öğretim kurumlar sınavı geldi uzun uzun anlattılar. Bakan değişti, SBS geldi bunu da reform diye sundular. TEOG geldi, bu da yapıldı, büyük reform diye sundular. 15 Eylül 2017, AK Parti Genel Başkanı dedi ki başbakana söylerim TEOG kalkar. Bütün velilere sesleniyorum. Senin çocuğun bu kadar değersiz mi? Birisi kalkıyor, eğitimci değil, eğitimi de bilmiyor, başbakana söylerim bu kalkar diyor. Milli Eğitim Bakanı taksi durağında TEOG'un kaldırıldığını açıklıyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Neye göre koydun, neye göre kaldırıyorsun.

CAM FİLMİ TEPKİSİ

Yönetmeliğe göre otomobillere cam filmi takılması serbest bırakıldı. 5 milyon vatandaş arabasına cam filmi taktı. Ödenen para 1 milyar liranın üstünde. Aradan 1 yıl dahi geçmedi kararı değiştirdiler. Dediler ki, cam filmi taktırmak yasak, sökeceksiniz. Söküm parası da 150 lira. Niye serbest bıraktılar, niye yasakladılar. Açıklayan, hesabını soran yok. Ben o 5 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Filmi tak dediler taktın, sök dediler söktün. Sandıkta bunun hesabını soracağım diyeceksin.