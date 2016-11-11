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Kemal Sunal 18. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Kemal Sunal 18. ölüm yıl dönümünde anılıyor 1
Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, Türkiye'de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. 2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal'ın 18. ölüm yıl dönümü. Türk sinemasına damga vuran büyük oyuncu Kemal Sunal, ailesi ve sevenleri tarafından anılmaya devam ediliyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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