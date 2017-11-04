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Kendi taraftarına tekme atan Evra'nın cezası belli oldu

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Kendi taraftarına tekme atan Evra'nın cezası belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares maçı öncesi kendi takım taraftarına tekme atan Fransız sol bek Patrice Evra'ya kulübü Marsilya tarafından uzaklaştırma cezası verildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Patrice Evra'nın bir taraftara attığı tekme pahalıya patladı ve Marsilya,oyuncusunun takımdan uzaklaştırıldığını açıkladı. 

UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares'le oynanan maç öncesi Fransız yıldız, sahaya giren bir Marsilya taraftarına çok sert bir tekme atmış ve hakem tarafından maç başlamadan kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Maç Portekiz temsilcisi Guimares'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Olympique Marsilya kulübünden ise bu akşam saatlerinde yapılan açıklamayla Evra'nın, başkan Jacques-Henri Eyraud'yla bir araya geldiği ve kendisine uzaklaştırma cezasının tebliğ edildiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca "Kulübümüz tarafından yapılan iç soruşturmadaki ilk sonuçlar oyuncumuza taraftarlar tarafından yapılan nefret dolu hareketlerin kabul edilemez olduğudur. Tüm bunlara rağmen böyle önemli bir mücadele öncesinde profesyonel bir futbolcunun bunlara cevap vermemesi gerekmektedir" denildi..

Kulüp ayrıca sahaya giren taraftarlarla ilgili de soruşturma açıldığını belirtti. 

Öte yandan UEFA'nın da konuyla yakından ilgilendiği ve yıldız oyuncuya ceza verilebileceği bildirildi.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon tüm turnuvalarda 9 maça çıkmış, gol ya da asist katkısı yapamamıştı. 

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