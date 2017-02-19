Kendisini başka kadınla yakalayan eşini öldürdü!

Afyon’da eşi 31 yaşındaki Vural Ş.’yi başka bir kadınla kendi yatağında yakalayan 29 yaşındaki Cemile Ş. 10 gün süren şiddetin ardından Antalya’daki kızkardeşinin yanına kaçtı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar’da oturan Cemile Ş. 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Ş.'yi yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Ş. karısına 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Ş. baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya’da oturan kız kardeşinin evine kaçtı.





POLİSE ŞİKAYET ETTİ, DÖNÜŞ YOLUNDA

Dün öğleden sonra eşini almak için Antalya’ya gelen Vural Ş. bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Ş.tartışmanın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Ş. kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Ş.’i de vuran Vural Ş. olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cemile Ş. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mustafa Ş.’in hayati tehlikesi sürüyor. Vural Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

'ADALET İSTİYORUZ'



10 yaşında oğlu bulunan Cemile Ş.’nin babası Tacettin D. "Damadım işsizdi. Kızıma bir süre önce 8 bin 500 TL kredi çektirdi. Muhtemelen silahı da bu parayla alarak kızımı öldürdü. Adalet istiyorum" dedi. Anne Fatma D. ise kızının evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü belirterek, "Kızımı hem aldattı, hem de kimseye söylememesi için tehdit etti. Üstelik kızım kocasının kendisini bir ara oturduğu apartmanın 4’üncü katından atmak istediğini söylemişti. Adalet istiyoruz. Ağır bir ceza verilsin" diyerek gözyaşı döktü. Cemile Ş.’nin cenazesi Adli Tıp Morgu’ndan alınarak toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar’a götürüldü.



