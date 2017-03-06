Kepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyor

Yıkım işlemi sırasında Atatürk portresini görüp işlemi durduran, portreyi güvenli bir yere bıraktıktan sonra işine devam eden kepçe operatörünün görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Yıkım işlemini gerçekleştiren kepçe operatörü, duvarda asılı olan Atatürk portresini görünce hemen aracı durdurdu ve portreyi alıp güvenli bir yere koyduktan sonra yıkım işlemine devam etti.

Atatürk'e sevgisini ve saygısını gösteren operatörün bu davranışı sosyal medyada da takdir topladı.