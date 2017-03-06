Bugünkü YENİÇAĞ »

Kepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyor

»
Kepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyor
Yıkım işlemi sırasında Atatürk portresini görüp işlemi durduran, portreyi güvenli bir yere bıraktıktan sonra işine devam eden kepçe operatörünün görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Yıkım işlemini gerçekleştiren kepçe operatörü, duvarda asılı olan Atatürk portresini görünce hemen aracı durdurdu ve portreyi alıp güvenli bir yere koyduktan sonra yıkım işlemine devam etti.

Atatürk'e sevgisini ve saygısını gösteren operatörün bu davranışı sosyal medyada da takdir topladı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyorKepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyorVatan Caddesi'nde 200 gözaltıVatan Caddesi'nde 200 gözaltı15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent AydınCumhurbaşkanlığı'ndan, Bahçeli açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan, Bahçeli açıklamasıSon anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı!Son anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı!Sosyal medya yalnızlığı artırıyorSosyal medya yalnızlığı artırıyorDoğu Türkistan’da Türkler asimile ediliyor!Doğu Türkistan’da Türkler asimile ediliyor!PYD El-Bab'da Türk askerine ateş açtıPYD El-Bab'da Türk askerine ateş açtı"Ne yaptınız, beni de yaktınız!""Ne yaptınız, beni de yaktınız!"Milli Mücadeleye saldıranı okul müdürü yaptılarMilli Mücadeleye saldıranı okul müdürü yaptılar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti