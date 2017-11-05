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Kerkük'te intihar saldırısı
Kerkük'te intihar saldırısı
Irak'ın Kerkük kent merkezindeki Atlas Mahallesi'nde yer alan Haşdi Şabi ofisine bomba yüklü motosikletlerle art arda iki intihar saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bölgedeki bina ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
05 Kasım 2017 Pazar 17:05
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