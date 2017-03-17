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Kerkük'te, Kürtçe ‘zorunlu dil’ oldu

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Kerkük'te, Kürtçe ‘zorunlu dil’ oldu
Peşmerge başı Barzani'nin atadığı Kerkük Valisi, kentteki kamu kurumlarında Kürtçe'yi "zorunlu dil" yaptı. Vali ayrıca, kentteki tüm kamu kurum binalarına "Kürt bayrağı çekilmesini" de istedi.

Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bulunuyor. Ancak Barzani’nin peşmergeleri, 2014 yılında IŞİD’le mücadele bahanesi ile, Kerkük’te yönetime “fiilen” el koymuştu.

Kerkük’te Barzani’ye bağlı görev yapan Vali, önceki gün yayınladığı bir genelge ile, kamu kurumlarda resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçe’nin kullanılmasına karar verildiğini duyurdu.  Valilik genelgesinde, “Karara uymayan kurumlara idari cezalar uygulanacak” denildi.

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Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ayrıca, İl Meclisi’in kamu kurumlarında sözde Kürdistan bayrağının göndere çekilmesini talep etti.

14 Mart tarihi yazıda, “İl Meclisi’nin, Newroz Bayramı ve Raperin (Ayaklanma) yıldönümü dolayısıyla Kerkük’teki kamu kurumlarının tamamında Irak bayrağının yanı sıra Kürdistan bayrağının çekilmesine yönelik bir karar vermesi talep edildi” denildi.

PAÇAVRA KRİZİ

Peşmergebaşı Barzani'nin, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la yapacağı görüşmeler için Türkiye'ye geldiği Atatürk ve Esenboğa Havalimanlarına sözde Kürdistan paçavrası asılması büyük tartışmalar yol açmıştı. Başbakan Binali Yıldırım Peşmerge başı yönetiminin tanındığını bu uygulamanın diğer ülkelerde de uygulandığını ileri sürmüştü.

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