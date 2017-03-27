‘Kerkük’te sonraki adım Kürtçe yazışma’

Irak Türkmen Milletvekili Hasan Özmen, Türkmenlerin Irak’ta zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ



Kerkük’te bulunan kamu binalarına sözde Kürdistan bayrağı asılmasına tepki gösteren Özmen, “Şimdi sözde bayrak astılar, ilerleyen dönemde yazışmaları Kürtçe yaparlar” diye konuştu.

Sözde Kürdistan bayrağının Kerkük’te kamu kurumlarına asılmasının bölgede gerginlik yarattığını bildiren Özmen, Türkmenlerin dışında diğer etnik grupların da yaşananlara tepkili olduğunu kaydetti. Özmen şunları söyledi: “Biz bu uygulamayı kabul etmiyoruz.

Sadece Türkmenler değil diğer etnik gruplar da bu durumdan rahatsız. İlerleyen dönemde bu durum devam ederse Türkmen ve Kürtler arasında çatışma çıkabilir.” AKP iktidarının Türkmen beldelerinde yaşananlara sessiz kalmasını da eleştiren Özmen, “Yaşananların hepsi Türkiye’nin gözü önünde oluyor.

Türkmenler hiç olmadığı kadar zor durumda. Bu durum da gizli saklı değil gözler önünde yaşanıyor” dedi. Türkmenlerin bu zorlu dönemi kendi başlarına aşamayacaklarına dikkat çeken Özmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaşananları aşmak için ne sivil toplum olarak, ne siyaseten güçleri yetmez.

Bağdat hükümeti yaşananlara sessiz kalıyor. Bu bölgede kartlar yeniden dağıtılıyor. Ama bu durum Türkmenler yok sayılarak yapılıyor. Her türlü yapılanmada Türkmenler masada olmalı ve yok sayılmamalı. Zaten son dönemde örtülü bir şekilde göçe zorlanıyorlar. Böyle devam ederse bu bölgede Türkmen varlığından bahsedilemez.”