Kerkük'te Türkmeneli TV'ye saldırı

Irak’ta yayın yapan Türkmeneli TV kanalına saldırı düzenlendi.

Baghdad Post’a göre, Türkmeneli TV kanalının Kerkük’teki Altun Kupri kentindeki bürosu, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından saldırıldı.

Türkmenleli bürosunda çalışan bir güvenlik görevlisinin yararlandığı saldırıya ilişkin olarak soruşturmanın başladıldığının belirtildiği haberde, “Teröristler sivilleri hedef alırken Irak kentleri, güvensizlik ve kaos durumuna tanık oluyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, “IŞİD gibi terör grupları bu kentleri, bomba yerleştirilmiş arabalar, intihar saldırıları ve diğer terör araçlarıyla hedef alıyor” denildikten sonra, “güvenli hissetmeyen kentlerdeki halkın ise öfkeli olduğu” belirtildi.