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Kesici, Anayasa değişikliğini konuşacak

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Kesici, Anayasa değişikliğini konuşacak
Milli Düşünce Merkezi, 371. "Bilgi Şöleni" kapsamında "Referandum, Anayasa ve Ekonomik Gelişmeler"i konuşacak.

16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan halkoylamasına çok az bir süre kaldı. Türkiye, başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişikliğini tartışıyor. Milli Düşünce Merkezi de 371. Bilgi Şöleni kapsamında “Referandum, Anayasa ve Ekonomik Gelişmeler”i konuşacak. Programın konuğu ise Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Kesici olacak.

Millî Düşünce Merkezi, Özveren Sokağı 2/2 Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Maltepe, Ankara.

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