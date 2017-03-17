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Kesici: "Tek adamlık geleneğimizde de geleceğimizde de yok!"

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Kesici: "Tek adamlık geleneğimizde de geleceğimizde de yok!"
Milli Düşünce Merkezi’nin konuğu olan CHP’li Kesici, yeni Anayasa değişikliği ile ilgili konuştu. Kesici “Bu bir 'la yüsel' sorgulamasız yetki devri meselesidir. Bir diktatörlük meselesidir” dedi.

Milli Düşünce Merkezi’nin başkent Ankara’da yer alan Genel Merkez binasında düzenlenen 371. Bilgi Şöleninin konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’ydi.

Kesici, “Referandum, Anayasa ve Ekonomik Gelişmeleri” anlattı.

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GELENEĞİMİZDE DE GELECEĞİMİZDE DE YOK

Tek adamlığın geleneğimizde ve geleceğimizde olmadığını belirten Kesici, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazısından evvel meclis duvarında  ‘ve emruhum şûrâ beynehum’  ayeti vardı.( İşlerini aralarında danışarak yaparlar, Şura 38) Tek adamlık geleneğimizde de geleceğimizde de yoktur. 18 maddeden dolayı en mütevazı rakamı söylersek iki bin kanun değişmek durumunda” dedi.

BU KADAR YETKİ EVLİYAYI AZDIRIR

Yeni Anayasa değişikliği konusunda hukukçuların sessiz kaldığını söyleyen Kesici “61 Hukuk Fakültesi var. Hiçbirinden ses yok. Bu anayasa bu fakültelerimizi hiç mi ilgilendirmiyor?   Bir kişi çıkıyor ekrana. Başka hukukçusu mu yok ülkenin? Önceki anayasaların hazırlayıcıları belliydi.  1982 anayasasını Orhan ALDIKAÇTI Hoca hazırlamıştı. Bunu sahiplenen çıkmıyor. Sarayın beş yüz başdanışmanı var. Şükrü Karatepe biz hazırladık diyor. Elma satıcısı elmanın nasıl olduğunu anlatmıyor  almayan kötüdür diyor. Bu bir  la yüsel sorgulamasız yetki devri meselesidir. Bir diktatörlük meselesidir. Hukukun başı, meclisin başı, askerin başı, (TSKyı kullanma hakkı) ne kadar baş var ise ilgili ilgisiz onun başı olmak. Yetkinin bu kadarı bizim oraların değimi ile-  evliyayı azdırır” diye konuştu.

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