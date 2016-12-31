Kesici'den pay çıkarmak lâzım

Biliyorum, değinmekte geç kaldım. Geçirmekte olduğum gripal enfeksiyon bütçe müzakerelerini izlememi engelledi; doğal olarak da konuşmasını beklediğim İlhan Kesici'yi dinleyemedim...

Gözünü sevdiğim teknoloji, insanoğluna neler sağlıyor neler...

Bilgisayar ve akıllı telefon buluşunca İlhan Bey'in bütçe konuşmasını sanki Meclis'in o oturumuna katılmış her dinleyici gibi ayrıntılarıyla dinlemiş oldum...

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CHP Grubu adına konuşan ve cumhuriyetimizin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Kesici'ye göre hem komşu ülkelerle niza halindeyiz, hem iç ve dış terörle mücadele ediyoruz. İlk iki hâdise bu; üçüncü hâdise de 15 Temmuz ayaklanması.

Bunları vurgulayan İlhan Bey bu bozuk siyasal iklimde basın özgürlüğünün de kalmadığına değindi, içerideki gazeteci çokluğuna dikkat çekerek, "Gazeteciler tutuklanmadan yargılanabilecek insanlardır" dedi ve bugünkü uygulamayı antidemokratik bulduğunu açıkladı...

Bütün bunlardan sonra ekonomiye değinen Kesici, verdiği rakamlar ve küresel ekonomiyi ele alarak yaptığı kıyaslamalarla Türk ekonomisinin, bahsedildiği gibi 17. sırada değil daha aşağıda olduğunu söyledi, peşimizdeki İsviçre'nin önümüze geçebileceğini hatırlattı...

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AKP iktidarının ekonomik büyümeye ilişkin yanlış rakamlar verdiğini de dile getiren Kesici, iddia edildiği gibi millî gelirin 4 katı büyümediğini söyledi. Keza IMF'ye olan borcumuzun sıfırlandığı iddiasına da değindi ve "Sanki Türkiye'nin tüm borcunun sıfırlandığını söyler hale geldiler" dedi. Sonra da devletin ve özel teşebbüsün dış borç miktarını açıkladı...

Değerli okurlar; Kesici, CHP iktidarları dönemindeki ekonominin, millî gelirin ve büyüme rakamlarının bugünkünden çok farklı olduğunu ve Türk ekonomisinin de asıl o dönemde dünya ekonomileri sıralamasına girdiğini anlattı...

İlginçtir, AKP'den kimse, İlhan Bey'in konuşmasını kesmeye kalkmadı. Yalnız bir üye lâf atmaya kalktı... Konuşmayı AKP'lilerin de alkışladığı görüldü...

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Kesici CHP Milletvekili, bundan önceki yıllarda da bütçe üzerinde çok güzel konuşmalar yapmış, söyledikleri hemen bütünüyle gerçekleşmişti.

Gönül, bu kadar kapsamlı bir bütçe eleştirisini MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ekonomi kurmaylarından birinin de yapmasını isterdi.

Herhalde böyle bir girişimin önü, başkanlık ve anayasa değişikliği konusunda AKP'ye biat eden anlayış tarafından kesilmiş olmalı...

Bu olabilir mi?

İhtimaldir dostlar, olabilir...

Davadan dönenlerden her şey beklenebilir!

Mehmetçik Vakfı'nı yalnız bırakmayalım

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Fakirhanemizin Maliye Bakanı neredeyse elli yıldan beri eşim Yıldız Hanımefendi'dir...

Mali işlerimizi, bu arada Kurban işini de eşim çözer. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanımızı Mehmetçik Vakfı'na bağışladık.

Önceki gün Vakıf'tan gönderilen bir paketten güzel ambalajlanmış bir kutu çıktı, kavurma...

Mütehassis olduk; cephelerde bekamız için canını ortaya koyan Mehmetçik'e kurbanlarımız şifa olsun diye dua ettik.

Halkımızın TSK'yı olduğu gibi Mehmetçik Vakfı'nı da asla yalnız bırakmamasını ve imkânı dahilinde bu vakfı sahiplenmesini niyaz ettik.

Bu niyazımızı da duyurmak istedik dostlar!

TEBRİK

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Bu gece miladi 2017 yılına gireceğiz. Önümüzdeki 365 günün Milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Yeni yılda inşâllah daha başka acılar, sıkıntılar, üzüntüler yaşamayız ve güçlü demokratik bir Türkiye için mutlaka el ele, kol kola oluruz.