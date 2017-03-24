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Kevin Kuranyi futbolu bıraktı

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Kevin Kuranyi futbolu bıraktı
Bundesliga’da bir dönem adından sıkça söz ettiren Kevin Kuranyi, futbol hayatını noktaladı.

Hoffenheim forması giyen Alman futbolcu, özellikle Schalke 04’te oynadığı dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Stutgart, Schalke 04, Dinamo Moskova ve Hoffenheim takımlarında forma giyen Kuranyi, kariyeri boyunca 550 maça çıkıp 212 gol attı. Almanya Milli Takımı’nın formasını da 52 kez terleten golcü oyuncunun milli forma altında da 19 golü bulunuyor.

İnternet sitesinden futbolu bıraktığını açıklayan Kuranyi, “Size bir haberim var. Kör adam sonunda durdu. Ailemden uzakta kalmak benim için çok ağırdı. Bu yüzden bu kararımla beraber mutlu yaşayacağım” ifadelerini kullandı.

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