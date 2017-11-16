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KFC Türkiye satıldı

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KFC Türkiye satıldı
Abraaj Group, KFC Türkiye'yi 104 restoranıyla birlikte ABD'li Yum Brands'tan satın aldı.

Dünya Gazetesi’nden Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine göre;Türkiye’de bir çok yatırımı olan ve son olarak geçen Temmuz ayında Netlog Lojistik’i satın alan özel sermaye fonu Abraaj Group’un KFC Türkiye’yi satın aldığı öğrenildi. ABD’li Yum Brands’in sahibi olduğu KFC Türkiye’nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group’a satışına ilişkin sözleşme ise geçtiğimiz günlerde imzalandı. Konuya yönelik bilgi almak için görüştüğümüz Abraaj Group Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, “Yorum yok” cevabını verdi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu satış işlemine Pragma danışmanlık yaptı.

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