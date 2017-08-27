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KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti

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KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 10 ay önce ihraç edilen biri 7 aylık bebek toplam 3 çocuk annesi Sevgi Balcı intihar etti.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre göre, Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan ve KHK ile ihraç edilen Sevgi Balcı intihar etti. 

29 EKİM 2016'DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

2016 yılında yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edilen hemşire Sevgi Balcı'nın biri 7 aylık olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan Sevgi Balcı'nın eşi de KHK ile ihraç edildiği ifade edildi.  

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